Электромонтеры из Всеволожска взяли бронзу на конкурсе профессионального мастерства

Бригада электромонтеров РЭС г. Всеволожска Пригородного филиала заняла третье место на конкурсе профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию электрических сетей ЛОЭСК в Тосно.

Шесть команд из всех филиалов областной электросетевой компании три дня боролись за звание самой грамотной и профессиональной бригады ЛОЭСК на учебно-тренировочном полигоне.

Каждой команде необходимо было пройти шесть этапов конкурса. Проверялись теоретические знания и умение адекватно оценить произошедшую аварию и ликвидировать ее возможные последствия. Практические умения оценивались на четырех этапах: команды должны были показать себя в тех ситуациях, с которыми они могут столкнуться в реальной жизни.

Одним из самых сложных физически стал этап конкурса, на котором каждой бригаде предлагалось заменить самонесущий изолированный провод 0,4 кВ на воздушной линии. По условиям конкурса, подъезд на спецтехнике с краном-автовышкой был невозможен, поэтому электромонтерам необходимо было подняться на деревянную опору с помощью специальных приспособлений – «когтей», чтобы произвести необходимые действия.

На одном из этапов каждая команда должна была максимально быстро, соблюдая все правила личной безопасности, достать из трансформаторной подстанции условного «коллегу» (манекен), получившего удар током, вынести его на ровную поверхность и до приезда «скорой помощи» проводить реанимационные действия.

До последнего момента было непонятно, какая команда выиграет соревнования: каждая бригада показывала лучшие результаты на разных этапах. Когда судьи подсчитали сумму полученных командами баллов, то с минимальным отрывом первое место досталось команде Северного филиала (районы электрических сетей г. Выборга, Приморска, Высоцка и др.). Второе и третье места заняли Центральный и Пригородный филиалы соответственно.

Состав команды победителей из РЭС г. Всеволожска: старший мастер участка Андрей Татаринов, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Виталий Скоробогатый, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Алексей Медков, руководитель команды – начальник РЭС г. Всеволожска Михаил Клим.

На торжественной церемонии награждения победителей генеральный директор ЛОЭСК Дмитрий Симонов вручил грамоты и памятные призы командам, занявшим первые три места в конкурсе.