Что делать с пластиком?

В редакцию газеты «Всеволожские вести» пришло письмо от жительницы Всеволожска Р.А. Абрамовой. Она посетовала, что на площадках сбора мусора установлены контейнеры для пластика, но нигде нет объяснений, как это делать правильно. Кроме того, она попросила ответить через газету на следующие вопросы: Можно ли складывать полиэтиленовые пакеты, полистирольные подложки? Надо ли мыть стаканчики из-под сметаны, бутылки из-под кефира, йогурта? Надо ли сначала сплюснуть бутылку или 5­-литровую бутыль, потом закрыть пробкой, чтобы емкости не занимали много места?

На эти и другие вопросы могут ответить энтузиасты Евгений Кузнецов и Антон Гаврилович, которые на свой страх и риск решили сделать попытку организовать раздельный сбор мусора, а точнее, установить в местах сбора мусора специальные контейнеры для сбора «пластика». С ними и встретился корреспондент газеты.

– Евгений, вы являетесь руководителем компании ООО «Ультрикс», осуществляющей этот проект, поэтому вопрос у меня к вам простой: почему именно во Всеволожском районе вы решили воплотить свою идею?

– Идея возникла два года назад, когда я заинтересовался этой проблемой и стал изучать опыт по утилизации пластика в других странах, где эта проблема тоже существует. Как житель Санкт-Петербурга, я делал попытки осуществить проект в мегаполисе. Не стану здесь рассказывать о своих хождениях по мукам, но скажу об основном препятствии: все, к кому я обращался, убеждали меня в том, что наши люди никогда не будут сортировать мусор (мы­то знаем!) – менталитет такой…

Но случилось так, что родители моей жены живут во Всеволожском районе, и я решил попытать счастья здесь. На удивление, наши идеи и их обоснования заинтересовали Андрея Низовского, и он «благословил» нас. Он оказался человеком открытым и понимающим, в отличие от администрации мегаполиса, до которой «как до луны». При этом мы постарались не войти в конфликт интересов с теми, кто занимается уборкой мусора в районе. Считаю, что это нам удалось.

Ну и пошло, поехало… Мы на свои средства изготовили контейнеры, которые многие жители Всеволожского района наверняка уже видели.

– Дело-то действительно новое. Как оно продвигается?

– Мы начали с одного контейнера, который установили у церкви на Дороге жизни, а сейчас у нас уже установлено 110 баков в районе. Мы производим «очистку» наших контейнеров раз в неделю, собирая в итоге более 12 тонн в месяц.

– Безусловно, всё это вы куда-то сдаёте.

– Мы арендуем два цеха для переработки пластика: один во Всеволожске (Мельничный Ручей), а второй – в деревне Лепсари, где установлено специальное оборудование для измельчения, а также линии для «водяной» обработки сырья (т.е. для мытья, и потому перед тем, как опустить любые изделия из полимеров в контейнер, мыть их и мять не обязательно), а конечный продукт – флекс – мы реализуем на завод в Московской области, а также во Всеволожске. Дополнительно разъясняю, что в определении «любые изделия из полимеров» входят полиэтиленовые пакеты, «подложки» для пищевых продуктов и пр. При этом мять и плющить их не нужно, а также освобождать бутылки от пробок.

– Как относятся люди к вашим инициативам?

– С пониманием. Мы, бывает, исподтишка наблюдаем за тем, как люди себя ведут, приходя в место сбора мусора, где стоят наши контейнеры. Как правило, они уже приносят отсортированный «пластик», а бывает, что они уже на месте занимаются этим. И в этом нет ничего удивительного – дело-то общее.

И потому, пользуясь случаем, мы выражаем благодарность людям за их гражданскую позицию и просим непременно сообщать нам, если вдруг места в контейнере уже нет, по телефону 8 921 913-65-62 (Антон Гаврилович).

Подготовил Владимир ШЕМШУЧЕНКО