Сабантуй соберет гостей в деревне Энколово

Праздник плуга – Сабантуй пройдет 29 июня в деревне Энколово Всеволожского района.

Насыщенная программа начнется с раннего утра. На трех сценах артисты будут исполнять татарские и башкирские народные песни, на спортивных площадках можно будет попробовать свои силы в традиционных состязаниях – бое мешками на бревне, битье горшков с закрытыми глазами, оценить ловкость и силу в борьбе на поясах курэш.

Традиционно состоятся показательные выступления канатоходцев. На широкой площадке Сабантуя будут построены татарская и башкирская этнографические деревни, где гости праздника смогут попробовать блюда национальной кухни и познакомиться с народными промыслами.

Напомним, впервые в Санкт-Петербурге городской сабантуй был проведен в 1913 году в Юсуповском саду. Как постоянный праздник, сабантуй проводился до Великой Отечественной войны начиная с 1932 года. Начиная с 1956 года и по сей день Сабантуй проходит в деревне Энколово. В этом году празднику исполняется 106 лет.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива