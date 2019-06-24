Для строительства виадука во Всеволожске переустроят инженерные сети

Рабочая документация по переустройству инженерных сетей для строительства виадука во Всеволожске будет готова уже в июле. Об этом было заявлено на совещании с участием начальника дорожного комитета Ленинградской области Юрием Запалатским.

– Работы по переносу ускорят процесс строительства транспортной артерии, – отметил чиновник. – В рамках проводимых мероприятий одновременно будет переустроено десять видов сетей: от газопровода и наружного освещения до сетей связи и железнодорожного транспорта. На месте, где будет построен виадук, завершен снос деревьев. Контроль над каждым этапом работ возложен на «Ленавтодор». Десятого июля состоится очередное выездное совещание на месте строительства путепровода.

Отметим, что в июле планируется заседание суда по апелляционному иску «Ленавтодора» против решения Арбитражного суда о признании недействительными торгов на возведение транспортной развязки.

Фото Антона КРУПНОВА из архива