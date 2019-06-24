Во Всеволожском районе прошли акции, приуроченные ко Дню памяти и скорби

22 июня в 4 утра по Дороге жизни от мемориала «Цветок жизни» до памятника «Разорванное кольцо» прошел велопробег, посвященный 78-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Участники почтили память героев минутой молчания и возложили к памятникам цветы и траурные венки.

Состоявшийся велопробег «дал старт» другим памятным акциям, прошедшим на территории Всеволожского района.

Уже в 11 часов у мемориала «Румболовское братское воинское захоронение» состоялось торжественно-траурное мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби и Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть памяти».

В торжественной обстановке в кисет была насыпана земля с братского захоронения, которую почетный караул перенес в военный автомобиль. Отметим, что подобная акция в этот день прошла на сорока восьми братских захоронениях Ленинградской области.

Собранную землю поместят в гильзы артиллерийских снарядов и передадут в историко-мемориальный комплекс главного храма Вооружённых сил «Патриот», который будет открыт в Подмосковье к 75-летию Победы.

Памятные мероприятия продолжились в 12 часов на 27-м километре Дороги жизни, где на берегу озера Каменка, близ поселка Рахья, состоялся областной фестиваль военной песни «22 июня, ровно в четыре часа…». Фестиваль имеет 15-летнюю историю и проводится в рамках XIII Всеволожского районного патриотического марафона военной песни.

Завершился этот торжественно-траурный марафон 23 июня в 12 часов у мемориала «Лемболовская твердыня» на 31-м километре Приозерского шоссе, где состоялся районный фестиваль «Песня в солдатской шинели».

В фестивалях песни приняли участие более 100 творческих коллективов, солистов, авторов-исполнителей из Всеволожского района и Ленинградской области.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА