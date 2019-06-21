Социальная болезнь

Если еще старшее поколение помнит времена, когда наркомания была проблемой скорее экзотической, то сегодня это – одна из самых серьезных социальных болезней нашего общества. Наиболее уязвимая для нее часть населения – молодежь и подростки. И победить эту болезнь сложней, чем чуму и холеру.

При этом на переднем краю борьбы с наркоманией в быту стоит не какой-то мифический специально обученный антинаркотический спецназ, а мы с вами, и в первую очередь родители и учителя. Вариантов тут просто не существует. В данном случае рассчитывать только на то, что с проблемой должны справляться правоохранительные органы, неправильно.

Информация

В условиях неконтролируемого распространения информации у молодежи и подростков оказывается избыток знаний о свойствах и качествах тех или иных психоактивных веществ, способах их приготовления и употребления, местах приобретения и так далее.

Зачастую источниками такой информации невольно служат СМИ – чаще всего электронные, но лидируют в этом, безусловно, социальные сети. А сколько существует интернет-площадок, напрямую «заточенных» на продвижение наркотиков, сегодня не знает никто. При наличии минимальных навыков серфинга Интернет превращается в своего рода «энциклопедию» для ищущего доступа к запрещённым веществам.

При этом следует понимать, что в немалой степени к созданию такого положения приложили руку представители наркомафии, формирующие для себя рынок сбыта. С другой стороны, проблема заключается в том, что сегодня правит бал поколение, детство которого пришлось на 1990-е. Для них в наркотиках нет ничего необычного, у них не сформирован механизм эмоционального отторжения этой темы.

Эмоция

Эмоциональная настройка – вот то, что создает максимум проблем и с чем сложнее всего бороться, именно через эмоции в жизнь детей легче всего могут войти наркотики. Вся постперестроечная культура построена на том, чтобы внушить молодежи мысль: наркотики – это не страшно, а скорее, забавно. Эту мысль развивают в своем творчестве, например, рэп-исполнители. Её продвигают современные кинофильмы. Согласно данным исследования, проведенного в США в 2018 году (университет Южной Флориды), 82% подростков, употребляющих наркотики, впервые попробовали их под влиянием рэп-музыки и кино. Аналогичная ситуация складывается и в России.

«Рэп и прочая современная культура держатся на трех китах – секс, наркотики и протест, из этого больше всего беспокоят наркотики, – отметил в декабре минувшего года на заседании Совета по культуре и искусству Президент РФ Владимир Путин. – Это путь к деградации нации… Мы должны думать, как выстраивать работу, чтобы этого не было». Так как же это изменить?

Действие

Что же в таком случае остается делать родителям и учителям, чей авторитет для подростка ниже авторитета любимого рэп-исполнителя? В первую очередь не расслабляться. Быть в курсе: какие сайты сети Интернет посещает ребенок? какую музыку он слушает? с кем он общается? Внимательно следить за его поведением, чтобы не упустить первых тревожных симптомов. И по возможности давать больше информации о последствиях немедицинского использования наркотиков и неотвратимости наказания за их распространение.

Как и в любом деле – главное, профилактика. При этом подача должна быть такой, чтобы сочетать разъясняющий характер и воспитательное воздействие с раскрытием перспектив, которые открывает жизнь без наркотиков, и убеждением собеседника в том, что эти перспективы – качественное образование, семья, карьера, – с употреблением психоактивных веществ совершенно несовместимы.

Еще один из важных моментов – наша внимательность, умение смотреть вокруг, быть наблюдательными. Возможность оценить обстановку в вашем районе, в собственном дворе, при малейших подозрениях привлечь органы охраны правопорядка. Это, пожалуй, самая важная часть работы. Если не искоренить источник заразы, бороться с ней бесполезно. Пусть каждому из нас будет не лень закрасить граффити на стенах и асфальте с номерами телефонов или с координатами торгующих препаратами сайтов. Определить их несложно, номера телефонов сопровождает надпись, обозначающая закладку – «клад», «соль», «nix».

Оставить информацию на сайте прокуратуры Ленинградской области https://prokuratura­lenobl.ru/reception или полиции https://78.мвд.рф/press/proekti/soobshi_o_nark.

А проще всего обратиться на Единый экстренный канал помощи: 102/112 (для любых операторов мобильной связи бесплатно) и сообщить, где торгуют смертью. Кроме нас с вами, это сделать некому.

Антон РЯБИНИН