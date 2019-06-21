На КАД между вантовым мостом и развязкой с Мурманским шоссе устранят колейность

Две полосы движения перекроют на участке КАД между развязкой с Мурманским шоссе и Большим Обуховским мостом с 24 по 30 июня. Ограничение связано с ликвидацией колейности покрытия проезжей части.

– Для движения автомобильного транспорта будут перекрыты третья и четвертая полосы, по первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Работы будут производиться в круглосуточном режиме, – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.