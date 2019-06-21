Между развязками с Рябовским и Мурманским шоссе на КАД ограничат движение

Две полосы движения перекроют с 24 июня по 4 июля на участке от транспортной развязки КАД на пересечении с Рябовским шоссе до транспортной развязки КАД на пересечении с Мурманским шоссе.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в связи с работами по ликвидации колейности будут перекрыты третья и четвертая полосы, по первой и второй полосам введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Работы будут производиться в круглосуточном режиме.