До Мельничного Ручья пустят дополнительный поезд

С 24 июня по будним дням будет курсировать дополнительный поезд сообщением Санкт-Петербург – Мельничный Ручей.

Соответствующая договоренность была достигнута между АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» и администрациями Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Поезд № 6931, Санкт-Петербург-Финляндский (18.15) – Мельничный Ручей (18.55), курсировал только в зимний период, с 24 июня он станет круглогодичным.

Сообщается также, что в связи с проведением работ по ремонту железнодорожной инфраструктуры 1, 2, 4, 5, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 23 июля 2019 года поезд № 6931 курсировать не будет.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива