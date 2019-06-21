День памяти и скорби во Всеволожском районе встретят марафоном военной песни

22 и 23 июня пройдут мероприятия в рамках XIII Всеволожского патриотического марафона военной песни.

Марафон объединяет два фестиваля: «22 июня, ровно в четыре часа…» и «Песня в солдатской шинели». Военные песни будут звучать в память о дне начала Великой Отечественной войны. В марафоне примут участие более 100 творческих коллективов, солистов, авторов-исполнителей из Всеволожского района и Ленинградской области.

В рамках мероприятий пройдут торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов к монументам, минута молчания в память о погибших, прозвучат музыкально-литературные композиции. Гостями фестивалей станут делегации ветеранских общественных организаций Всеволожского муниципального района, молодежь, военнослужащие срочной службы воинских частей и гарнизонов.

Всех любителей песенного искусства приглашают принять участие в мероприятиях патриотического марафона:

22 июня в 12.00 фестиваль «22 июня, ровно в четыре часа…» – п. Рахья, озеро Каменка, 27 км Дороги жизни;

23 июня в 12.00 фестиваль «Песня в солдатской шинели» – мемориал Зеленого пояса Славы «Лемболовская твердыня», 32 км Приозерского шоссе.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива