Всеволожской больнице требуется «скорая помощь»

Заседание Общественного совета при Всеволожской межрайонной клинической больнице прошло в четверг, 20 июня. Главный врач КМБ Константин Шипачев представил нового члена Совета, председателя правления Всеволожского местного отделения Российского Красного Креста Елену Щербакову.

В ходе заседания участники обсудили вопросы совершенствования работы Скорой медицинской помощи и особенности оказания медицинской помощи ветеранам и лицам старшего поколения, в том числе при проведении диспансеризации и вакцинации.

Так, в настоящее время район обслуживания охватывает ближайший пригород Санкт-Петербурга с радиусом 50 километров и населением 182 785 человек. Это город Всеволожск и ряд поселений, новых коттеджных поселков и садоводств. Также сотрудники отделения Скорой медицинской помощи (ОСМП) Всеволожской КМБ обслуживают несколько автодорог.

Прием вызовов от населения в «скорой» осуществляется по принципу «единого звонка», то есть принимаются все без исключения вызовы от населения и переадресовываются самим диспетчером по территориальному принципу.

В настоящее время ОСМП оснащено 17 автомобилями скорой медицинской помощи, 9 из которых имеют срок эксплуатации свыше 5 лет. По словам Константина Шипачева, руководство больницы неоднократно обращалось в соответствующие инстанции с просьбами о замене и увеличении автопарка, но пока положительного решения нет.

– Нам необходимо хотя бы 22 автомобиля. Значит, будем обращаться лично к губернатору, – заверил участников заседания главврач Всеволожской КМБ.

В докладе об актуальных вопросах профилактического осмотра и диспансеризации взрослого населения были названы медицинские мероприятия, направленные, в первую очередь, на раннее выявление (скрининг) хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения РФ.

Светлана ЗАВАДСКАЯ