На старте – юные огнеборцы

Тематический конкурс «Юный пожарный» прошел в среду, 19 июня, в парке возле Всеволожского Центра культуры и досуга.

В конкурсе приняли участие четыре команды с говорящими названиями – «Огонек» из Лицея № 1, «01» из школы № 4, а также две команды «Огнеборцев», представлявшие школы № 2 и № 5.

Находчивость, ловкость и знание пожарной безопасности конкурсантов оценивало строгое и компетентное жюри, в состав которого вошли сотрудники противопожарной службы (Леноблпожспас) Всеволожского района, пожарные, инспекторы ОДН и ПР Всеволожского района, другие компетентные специалисты. Возглавила судейскую команду директор Всеволожского Центра культуры и досуга Людмила Горбий.

Каждая из команд-участников принесла на конкурс свою «визитную карточку» – на сцене были представлены девиз команды, ее эмблема и название. После юные пожарные отправились на тематические викторины, творческие соревнования, продемонстрировали умения и навыки обращения с пожарным обмундированием, а также проявили недюжинные способности в интеллектуальных баталиях.

Больше всего ребятам понравились яркий конкурс «Пожарная мода», возможность проявить актерские таланты в мини-инсценировках на тему «Подвиг пожарного», и конечно, динамичная и «самая соревновательная» пожарная эстафета, прошедшая при участии сотрудников 93 пожарно-спасательная часть 15 отряда ФПС Всеволожского района.

«Все молодцы, все показали хорошие знания и навыки» — таков был вывод жюри, но в соревновании обязательно должны быть победители. На этот раз безусловную победу одержала команда «01» из школы № 4.

Напомним, что конкурс «Юный пожарный» уже стал традиционным и проходит при поддержке ОГПС , ОНД И ПР , 15 отряда ФПС 93 пожарно-спасательной части Всеволожского района.



Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА