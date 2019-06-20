Лучшим журналистам Ленинградской области вручили премии правительства

Торжественная церемония вручения премий правительства в сфере журналистики состоялась сегодня, 20 июня, на XXIII Фестивале СМИ Ленинградской области.

Гран-при конкурса за «Лучшую журналистскую работу» получила генеральный директор «Ореол-Инфо» Галина Паламарчук из Гатчины. Среди награжденных: газета «Гатчинская правда», сетевое издание «Информационное агентство Ivyborg. ru», телеканал «ЛОТ-Регион», газета «Тосненский вестник», «Приозерские ведомости». В ходе мероприятия звучала музыка в исполнении Государственного симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический» под руководством маэстро, народного артиста Кабардино-Балкарии Михаила Голикова.

Как отмечают в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области, премии присуждаются журналистам, издателям и редакциям СМИ, осуществляющим производство и выпуск медиапродукции на территории Ленинградской области, за освещение социально значимых тем, представляющих государственный и общественный интерес. В каждой из 6 номинаций присуждается одна премия. Всего на конкурс было представлено 68 заявок.

В нынешнем году внесен ряд нововведений. Среди них – повышен возраст претендентов на номинацию «Открытие». Отныне заявки могут подать журналисты до 30 лет. Кроме того, в этом году выбирали не лучшего журналиста года, а лучшую журналистскую публикацию из всех представленных на конкурс работ.

– Проходящий четвертый год подряд конкурс обретает все больший вес, – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в обращении к участникам фестиваля. – Этому способствует высокое качество представленных работ и авторитет членов жюри. Надеюсь, что премия даст старт новым творческим начинаниям, интересным проектам, служащим общественному благу, интересам всех жителей региона.

Отметим, что специальными призами наградили СМИ не только Ленинградской области, но и Петербурга.

Ирэн ОВСЕПЯН