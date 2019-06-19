Ленинградская область обменивается опытом в сфере трудоустройства подростков

Ленинградский опыт трудоустройства подростков готовы перенять в Боснии и Герцеговине. Об этом сегодня, 19 июня, рассказал руководитель Агентства по труду и занятости этой республики Муамер Бандич.

Делегация из Боснии и Герцеговины приехала в Ленинградскую область в рамках обмена опытом в сфере трудовых отношений. Планируется, что в следующем году с ответным визитом сотрудники сферы занятости 47-го региона посетят Сараево.

Гости побывали у Всеволожской больницы, где в рамках программы летней занятости подростков ребята благоустраивают территорию и рисуют граффити в тематике ЗОЖ.

– Трудоустройство подростков летом – хорошая идея, – считает Муамер Бандич. – У нас ребята согласно законодательству имеют право на трудоустройство только после совершеннолетия, с 18 лет. Но в Боснии и Герцеговине очень развито волонтерское движение, а учащиеся вузов и колледжей проходят практику в учреждениях. Думаю, что надо разработать соответствующие предложения и внести их на рассмотрение в Парламентскую ассамблею. Возможно, депутаты одобрят инициативу и разрешат нашим подросткам работать.

– Летняя занятость – неплохой приработок, – говорит глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – У ребят в соответствии с законодательством сокращенный график работы, и трудятся они с удовольствием. Подростки тщательно убирают городские улицы, а после них мусор по графику вывозят муниципальные службы. Невероятный наплыв желающих трудиться в нынешнем году объясняется активной информационной кампанией, которая развернулась в районе.

По словам Андрея Александровича, при содействии комитета по труду и занятости населения Ленинградской области было добавлено софинансирование, и все желающие получили возможность работать.

– Благодаря программе ребята узнают цену заработанной копейке и получат возможность социализироваться в обществе, – говорит глава администрации. – У меня двое детей, и когда они вырастут, обязательно пойдут трудиться в летние отряды.

– Всего в Ленинградской области в летний период в трудовых отрядах будет задействовано около 30 тысяч ребят, – отмечает председатель комитета по труду и занятости населения Алексей Брицун. – Сейчас разрабатывается проект, согласно которому бизнесмены, трудоустраивающие ребят, получат компенсацию из областного бюджета: половину заработной платы подростка. Считаю, что Всеволожский район обдуманно подошел к вопросу трудоустройства подростков. Они не только задействованы в уборке улиц, но и работают в сфере изготовления сувениров, а также подрабатывают аниматорами на детских площадках. Кроме того, в рамках программы летнего трудоустройства ребята проходят профориентацию, благодаря которой могут определиться с будущей профессией.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА