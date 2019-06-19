Всеволожский и Выборгский районы лидируют по количеству мусора на обочинах около дачных участков

Дорожные службы Ленинградской области расчистили от мусора полторы тысячи километров. С начала лета с обочин было вывезено 589 кубометров мусора.

– Пальму первенства по количеству мусора держат Всеволожский и Выборгский районы, – отмечают в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области. – Несанкционированные свалки находятся преимущественно у дачных поселков и садоводческих товариществ. А вот самые чистоплотные дачники живут в Кингисеппском и Подпорожском районах. Больше всего люди выбрасывают ржавые мангалы, дырявые шины и картонные упаковки.

На базе диспетчерской службы ГКУ «Ленавтодор» работает горячая линия: по телефону 8 (812) 251-42-84 можно сообщить информацию по несанкционированным свалкам.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива