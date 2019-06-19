Всеволожские депутаты выбрали почетных граждан и определили дату выборов

В среду, 19 июня, на внеочередном заседании совета депутатов МО «Город Всеволожск» рассматривалось пять вопросов. Несмотря на дискуссионный характер обсуждения некоторых из них, большинством голосов все решения были приняты.

Народные избранники приняли решение о назначении выборов в совет депутатов МО «Город Всеволожск» IV созыва на 8 сентября 2019 года, в Единый день голосования.

Во Всеволожске прибавилось еще два почетных гражданина – Василий Аркадьевич Рубин и Дмитрий Васильевич Силаев. Голосование проходило по каждой кандидатуре отдельно.

Почетной грамотой Главы МО «Город Всеволожск» в связи с юбилеем была награждена Клавдия Михайловна Базаркина, Почетным дипломом Совета депутатов МО «Город Всеволожск» отмечен Всеволожский народный драматический театр.

Соб. инф.