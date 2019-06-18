Где можно купаться во Всеволожском районе
Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области обнародовало список мест, пригодных для купания в регионе.
Качество воды соответствует санитарным нормам в следующих местах Всеволожского района:
Колтушское озеро в дер. Колтуши;
Коркинское озеро в пос. Воейково;
Курголовское озеро в Токсово.
Качество воды в следующих зонах не соответствует требованиям санитарных правил, в том числе:
по санитарно-химическим и по микробиологическим показателям:
Медное озеро в Юкковском поселении;
по микробиологическим показателям:
Ждановское озеро во Всеволожске;
по санитарно-химическим показателям:
Лемболовское озеро (ст. Лемболово).
Отдыхающим рекомендуется купаться только в пределах зон рекреации на водных объектах (пляжах), в которых вода соответствует требованиям санитарного законодательства.
Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области обращает внимание, что употребление воды открытых водоемов для питья, а также заглатывание воды при купании создает угрозу заражения острыми кишечными энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.
Фото Антона ЛЯПИНА из архива