Где можно купаться во Всеволожском районе

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области обнародовало список мест, пригодных для купания в регионе.

Качество воды соответствует санитарным нормам в следующих местах Всеволожского района:

Колтушское озеро в дер. Колтуши;

Коркинское озеро в пос. Воейково;

Курголовское озеро в Токсово.

Качество воды в следующих зонах не соответствует требованиям санитарных правил, в том числе:

по санитарно-химическим и по микробиологическим показателям:

Медное озеро в Юкковском поселении;

по микробиологическим показателям:

Ждановское озеро во Всеволожске;

по санитарно-химическим показателям:

Лемболовское озеро (ст. Лемболово).

Отдыхающим рекомендуется купаться только в пределах зон рекреации на водных объектах (пляжах), в которых вода соответствует требованиям санитарного законодательства.

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области обращает внимание, что употребление воды открытых водоемов для питья, а также заглатывание воды при купании создает угрозу заражения острыми кишечными энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива