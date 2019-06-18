В Сертолово 13 огнеборцев тушили пожар в жилом доме

Сегодня, 18 июня, в 14.59 в экстренную службу поступил сигнал о пожаре в Сертолово на улице Молодцова.

К месту происшествия выехали дежурные смены 96 и 147 пожарно-спасательных частей противопожарной службы Ленинградской области и 57 пожарно-спасательной части г. Санкт-Петербурга. В тушении пожара было задействовано 13 огнеборцев.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области, общая площадь горения составила 8 кв. м. Пожар начался в квартире на пятом этаже. Загорелась комната с балконом, после чего огонь перекинулся на верхнюю квартиру.

Пожар удалось потушить в 15.49. Информация о пострадавших не поступала.