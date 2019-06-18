Всеволожцев приглашают на забег по пересеченной местности

В деревне Мистолово Всеволожского района 23 июня пройдет забег по пересеченной местности Trail-8. Центр соревнований разместится на территории «Охта Парка».

Состязания будут проходить с общего старта на дистанции 30, 15 и 7 км. Перед основными соревнованиями состоится детский забег. Трассы проложены через песчаные горки, крутые спуски, корни леса, поваленные деревья, заросли цветочных полей и прохладные, влажные, покрытые мхом болота.

Для зрителей будет организованна онлайн-GPS-трансляция на большом экране. Официальный сайт соревнований: http://trail8.ru/