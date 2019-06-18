Всеволожцам предлагают выбрать концепцию обновленного клуба «Энергия»

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» организовал опрос о том, какой должна быть направленность работы клуба «Энергия», который готовится к официальному открытию после ремонта.

– Для того чтобы клуб не только не утратил своей популярности, но и вышел на качественно новый уровень работы с молодежью, одного ремонта мало. Естественно, мы не ограничимся только новой формой и в будущем готовы вкладывать средства в содержание – дальнейшее оснащение. Какое – решать местным жителям, – заявил на своей странице в социальной сети Андрей Низовский.

На выбор предлагается четыре пути развития клуба – «Спорт и тренажеры», «Музыка. Репетиции, обучение, концерты», «Образование. Семинары, тренинги» и «Отдых. Удобное пространство для общения, настольных игр и т. д.». Проголосовали уже почти двести человек – лидирует приложение об организации на базе клуба пространства для общения.