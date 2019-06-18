Во Всеволожске 22 июня перекроют движение по улице Нагорной до Дороги жизни

Движение автотранспортных средств по участку дороги – выезд с ул. Нагорной до пересечения с дорогой «Санкт Петербург – Морье» (Дорога жизни) – будет временно прекращено 22 июня с 9.00 до 13.00.

Как сообщает пресс служба администрация Всеволожского района, ограничение движения связано с подготовкой и проведением патриотической акции «Мы против войны», посвященной Дню памяти и скорби – Дню начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.