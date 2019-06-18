Во Всеволожске отметили день рождения Театрального переулка

В минувшую субботу во Всеволожске состоялся необычный праздник под названием «День рождения Театрального переулка», организованный в рамках проекта «Возвращение утраченного». Этот уникальный проект общественной организации «Диалог поколений» (председатель Надежда Балуева), посвященный 200-летию приобретения мызы Рябово родом Всеволожских и 55-летию образования Всеволожска, реализуется при поддержке Фонда президентских грантов РФ.

Праздник начался с пешеходной экскурсии, которую провела Елена Андреева, старший научный сотрудник Музея-усадьбы «Приютино». Маршрут начался у памятника В.А. Всеволожскому и продолжился по Театральному переулку, название которого – теперь единственное напоминание о том, что здесь некогда существовал дачный Летний театр.

На пересечении Театрального переулка и улицы Чернышевского экскурсию встретили верхом на лошадях персонажи театрализованного представления. Роль Елены Васильевны Всеволожской исполнила Евгения Шалягина, роль барона Корфа – Евгений Ануфриев (КДЦ «Южный»). Актеры рассказали о своих героях – реальных исторических личностях, которые внесли большой вклад в развитие дачного поселка, а впоследствии – города Всеволожска. Лошадей предоставил для участия в театрализованном действии конный клуб «Рутения».

Под музыку духового оркестра 56-го учебного центра (Сертолово), экскурсия на глазах изумленных горожан двинулась по Заводской улице в сторону Центра культуры и досуга. Там праздник продолжался еще в течение двух часов. На летней сцене состоялся большой концерт, который вел художественный руководитель КДЦ «Южный» Юрий Федулов. Рассказ ведущего об истории Всеволожска перемежался с выступлениями артистов. В концерте принимали участие танцевальная студия «Маски» (МПК «Южный парк»), солист вокального ансамбля «Эдельвейс» (КДЦ «Южный») Петр Богатырев и другие. Звучали популярные песни Исаака Дунаевского, который оставил свое имя в истории Всеволожска, его сына Максима Дунаевского и мелодии советского времени.

В проектной деятельности общественной организации «Диалог поколений» участвуют подростки – они изготовили сувениры, образцы которых можно было увидеть там же, в сквере у ЦКД, в сувенирной лавке, а также создали два фильма из истории Всеволожска и Ириновской железной дороги. Фильмы мог посмотреть любой желающий в «палатке братьев Люмьер». Участники проекта – подростки из ПК «Пульс» – были отмечены подарками.

Завершился праздник выступлением Всеволожского драматического народного театра (реж. Ирина Троицкая, художник-постановщик Александр Маркин) двумя великолепно сыгранными сценами из пьес А. Н. Островского.

Соб. инф.