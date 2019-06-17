На КАД между вантовым мостом и развязкой с Колтушским шоссе устранят колейность

На участке от Большого Обуховского моста до транспортной развязки КАД на пересечении с Колтушским шоссе будут перекрыты две полосы движения. Ограничение связано с ликвидацией колейности на второй полосе.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 17 по 29 июня будут перекрыты полоса безопасности, первая и вторая полосы, по третьей и четвертой полосам ограничат скоростной режим до 50 км/ч. Работы будут производиться в круглосуточном режиме.