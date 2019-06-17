В Ленинградской области впервые прошел слет социальных предпринимателей

Более 350 бизнесменов из разных регионов России приняли участие в слете социальных предпринимателей СЗФО. Ленинградская область впервые объединила представителей органов власти, социального бизнеса, руководителей фондов и организаций, поддерживающих развитие малого и среднего предпринимательства, экспертов федерального и регионального уровня.

– В последнее время число социальных предпринимателей увеличивается за счет молодежи, – отметил на открытии слета губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Это отрадно. Молодежь видит перспективу, а значит, в отрасли есть движение и развитие. Сегодня 47-й регион активно поддерживает социальный бизнес. К примеру, доля негосударственных поставщиков социальных услуг по отношению к 2017 году увеличилась вдвое.

Тандем социально ориентированного бизнеса и власти помогает в решении важных задач. По словам Александра Дрозденко, среди успешных примеров: частные детские сады и школы раннего развития, спортивные секции для людей всех возрастов, услуги по присмотру за пожилыми людьми.

Отметим, что благодаря социальному предпринимательству удалось частично решить сложную ситуацию с проблемой детсадов в пригородных новостройках Всеволожского района. Было решено компенсировать детским садам по 18 000 рублей на одного ребенка, при условии, что родительская плата не будет превышать 5 000 рублей.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти