В Агалатово выросла «Митьковская елка»

В минувшие выходные в Агалатово прошел праздник «Дык… елы-палы!», посвященный созданию нового природоохранного движения «Митьковский экологический патруль». Группа художников «Митьки» во главе с Дмитрием Шагиным взяла под опеку столетние ели на берегу реки Охты.

Праздник проходил на двух площадках: в лесу на Верхнеохтинской тропе и на территории СНТ «Агалатово». В честь создания новой экологической организации активисты установили в центре поселка памятный знак – деревянную двухметровую конструкцию «Митьковская елка».

Все желающие могли поучаствовать в митьковской экологической олимпиаде для взрослых и детей. Кроме того, для детей художники провели мастер-класс.

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский прошел экологической тропой, проложенной по спасенному от вырубки лесу, и тоже взял под личную опеку 100-летнюю ель.

Движение поддержали и местные власти – администрация Агалатово организовала по Верхнеохтинской тропе еженедельные экскурсии. В конце лета «Митьки» планируют вернуться сюда вновь и проверить сохранность елей. Следующая акция пройдет в деревне Перекюля – здесь художники и экологи высадят саженцы деревьев.

Фото со страницы Андрея Низовского в социальной сети «ВКонтакте»