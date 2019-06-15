Федор Конюхов: от мыса Горн до Ноева ковчега

Путешественник Федор Конюхов известен на весь мир. Он установил 25 мировых рекордов, покорил семь высочайших вершин мира, посетил Северный и Южный полюсы, спускался в океанские глубины и поднимался на воздушном шаре в стратосферу.

За его плечами 50 экспедиций, хотя он признается, что самой тяжелой из всех пятидесяти была последняя. Она продолжалась 154 дня (с 6 декабря 2018 года по 9 мая 2019 года). За это время Федор Конюхов преодолел путь от Новой Зеландии до пролива Дрейка и стал единственным в мире человеком, которому удалось совершить одиночный переход на весельной лодке в «ревущих сороковых» и «неистовых пятидесятых» широтах.

В этих широтах за 154 дня Федор Конюхов пережил 150 штормов. 4 раза его лодка переворачивалась. Как рассказал сам Федор Конюхов, чтобы продвигаться вперед, ему приходилось каждые сутки совершать примерно 24 000 гребков. Спать он мог по 20 минут, самое лучшее – 2 часа, чтобы в целом набрать 4 часа сна в день. За его передвижением в самых опасных водах планеты следил весь мир.

В то время как Федор Конюхов покорял мыс Горн, в Санкт-Петербурге, в Михайловском замке, открылась его персональная выставка. Художник хотел приехать на открытие, но из-за ситуации в Южном океане экспедиция затянулась, и выставка открылась без него. Федор Конюхов проживает в Москве, и по окончании экспедиции только 30 мая смог приехать в Санкт-Петербург – всего на один день. Нашему корреспонденту удалось в этот день побывать на пресс-конференции и записать с ним эксклюзивное интервью:

– Федор Филиппович, мир знает вас как путешественника. А вы еще и художник, и писатель, и с 2010 года – православный священник. Поскольку мы находимся на выставке в Русском музее, расскажите, как вы стали художником?

– Я считаю, что я прежде всего художник, а уж потом путешественник. Когда моя выставка открылась в Русском музее – это для меня то же самое, что восхождение на Эверест. Это – одно из главных достижений моей жизни… Я родом из архангельских поморов. В Архангельской области есть деревня Конюховка, озеро Конюхово, ручей Конюхов, бухта Конюхова. И там мои все «пра-пра-пра…» похоронены. А папа у меня стал работать в Бердянске, ходил в море на среднем черноморском сейнере. Когда я в школе рисовал, все говорили, что мне надо учиться на художника. А папа и брат отговаривали. У меня ведь в роду все были моряки, рыбаки или священники. Мне исполнилось 15 лет, и я решил: если переплыву на весельной лодке Азовское море и не испугаюсь, то пойду в мореходное училище, а если испугаюсь, то пойду учиться на художника. Переплыл море и пошел учиться в Одесское мореходное училище. А когда служил в армии – там рисовал целыми папками. Со мной служил парень из Украины, он стал уговаривать меня ехать в художественное училище в Киев, а другой из Беларуси сказал: «Поступай в Бобруйское художественное училище». Для начала я решил посмотреть Бобруйск. Показал там папку с рисунками, они мне сразу говорят: «Мы тебя оставляем у нас».

– Вашей специальностью как художника была литография. Как вы перешли от литографии к живописи?

– Пять лет я жил на Чукотке, на Командорских островах. Ездил в экспедиции, чтобы найти там темы для картин, свой образ, своих героев. С чукчами пас оленей, с эскимосами охотился на морского зверя, на моржей. Рисунки хорошие получались, и я раз в год приезжал в Дом творчества. Там были созданы все условия для художников, были станки для литографий. Все это бесплатно – только работай. А когда Советский Союз распался, эти мастерские закрылись. И тогда я начал браться за краски, потому что станков нет. В своей мастерской литографию так хорошо не сделаешь.

– Как вам удается рисовать в экстремальных экспедициях?

– Сейчас у меня нет проблемы ни в теме, ни в технике. У меня – 3 000 картин. Я во время экспедиций веду вахтенный журнал и в дневнике записываю: сколько миль я прошел, какие координаты, какая погода, что я видел. И в этом журнале делаю наброски. А когда возвращаюсь домой, по этим наброскам делаю картины. Могу чего-то не дорисовать в пейзаже, цвет изменить – это неважно. Главное, чтобы человек почувствовал духовную энергию, которую я вогнал в эту картину. Передать энергию – это так же трудно, как молитва. Чтобы молитва дошла до Бога, надо очень потрудиться. Я мало сплю, и ночью иногда встаю, пишу картины… Вот сейчас, как приехал, сразу начал писать «Скалы у мыса Горн», «Казнь Иоанна Крестителя».

– Говорят, во время экспедиций вы много молитесь?

– Да, я молюсь русским святым, Николаю угоднику… В океане без молитвы ты не можешь, потому что обстановка угнетает. Там же нет ни столбов, ни труб, ни деревьев. Ты каждый день видишь только полосу горизонта. В океане нет ни желтого, ни красного цвета. Закатов нет, восходов почти что нет, потому что все время дождь, все время холодно. Океан темный, небо серое. И с каждым днем это на тебя довлеет, довлеет. Я скучал по зеленой траве. Раз в месяц проплывет мимо кит – и ты уже рад! Акула раз в месяц проплывет – радость! Я когда вернулся, у меня дети спрашивают: «Папа, а почему у тебя на фотографиях одни альбатросы?» Потому что пролетит один альбатрос – и я снимаю. А детям на это скучно смотреть.

– У вас не возникало депрессии от такого одиночества? Все-таки совсем один в огромном океане?

– В мире нет одиночества. Господь Бог везде – и в океане, и на вершине Эвереста. Ты никогда не будешь там одинок. Океан живой, птицы, рыбы живые. Надо только найти с ними общий язык.

– Почему большинство экспедиций вы совершаете в одиночку?

– У меня были и другие экспедиции, с командой, но тогда передо мной стояли иные задачи. Когда идешь в море один, ты должен быть и поваром, и коком, и штурманом-навигатором. А сейчас еще и компьютерщиком, и парусником. Тогда все зависит только от тебя, и ты более собран. Сейчас на яхтах одиночки идут быстрее, чем экипаж. Хотя на яхте экипаж – 15 человек. Когда-то мы открывали «эру одиночек». Японец Наоми Эумури в 1978 году первый в одиночку достиг Северного полюса. За ним на лыжах в одиночку дошел до Северного полюса Жан-Луи Этьен (в 1986 году). Я был третьим (в 1990 году). Сейчас я самый старый из них. Мне 67 лет. Американец Стив Фоссет, который сделал больше всего мировых рекордов и первым в одиночку облетел земной шар на воздушном шаре, разбился на самолете, когда ему было 63 года. Наоми Эумура погиб во время восхождения на высочайшую точку Антарктиды, когда ему было 43 года. Все постепенно уходят, а меня Господь Бог для чего-то еще держит. Наверное, для того, чтобы я писал картины.

– А каково это – вернуться после океана в водоворот событий? Зовет ли он вас?

– Когда я в океане, я скучаю по людям, когда я с вами, скучаю по океану. Я всегда хочу вернуться в океан.

– Хотели бы вы, чтобы ваш сын тоже стал совершать экспедиции в одиночку, так же, как и вы?

– Нет. Конечно, молодым надо ставить высокие цели. Но… Вот у меня иногда спрашивают, а как ты в океане мылся, как чистил зубы? Как я мог мыться, если 154 дня не снимал шапку с головы? Потому что там холодно – все время ураганы, все время снег, дождь. У меня волосы все скатались. И какие чистки зубов? У меня была одна мысль: «Надо выжить!». А потом и без зубов можно обойтись.

– В одном из интервью ваша супруга сказала, что из 30 лет, которые вы прожили вместе, она видела вас только 10 лет. А еще – что вы в этом году больше никуда не поедете, будете отдыхать дома, рисовать картины.

– Я и не поеду. Разве что с июня по август – на Северный полюс. Хочу на Северном полюсе поставить холст и написать картину. Точнее, 5 холстов о Северном полюсе хочу там написать. Потом 10 августа возвращаюсь домой, а уже 15 августа вылетаю на Арарат. На Арарате я буду искать Ноев ковчег. На это уйдет месяц. А уже в октябре-ноябре 2019 года хочу подняться в стратосферу. Надо увидеть, как изгибается земля. Я спросил у космонавта Валентины Терешковой: «На этой высоте будет видно, как изгибается земля?» Сказала, что будет. А после полета в стратосферу весной 2020 года я пойду на собачьих упряжках вместе с эскимосами через всю Гренландию. Я уже пересекал Гренландию с востока на запад. Сейчас буду пересекать с юга на север.

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Конечно, чтобы поставить мировые рекорды, Федор Конюхов работает не один. У него есть целая команда помощников, которые подготавливают экспедицию, совершают закупки. Руководит этой командой старший сын Ф. Конюхова – Оскар. И на пресс-конференции он в шутку сказал, что на Федора Конюхова работают все лучшие мировые достижения: у него самая хорошая связь, самая хорошая лодка, особое питание, разработанное для путешественников. Но это не столь важно. Важно, что путешественник и священник Федор Конюхов вдохновляет молодых людей в России. На пресс-конференции прозвучало, что у них даже появился слоган: «Мир катится в пропасть, а Федор гребет». На основе этого слогана близкий друг Ф.Ф. Конюхова и организатор его выставки в Михайловском замке – Вадим Цыганов – написал новую песню под названием: «А Федор гребет». Эту песню исполняет супруга Вадима – Вика Цыганова. Грести вперед во что бы то ни стало – это целый образ жизни, и это хорошо, что к нему стала стремиться наша молодежь.

Людмила ОДНОБОКОВА

На фото автора – картина Ф. Конюхова