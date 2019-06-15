«Следи за собой, будь осторожен»

Мир, в котором мы живем, необычайно хрупок. Как ни печально это сознавать, гораздо более хрупок, чем каких-нибудь двадцать лет назад. К длинному списку угроз, подвергающих жизнь человека опасности, добавились угрозы терроризма и экстремизма. Впрочем, как раз с ними мы в состоянии бороться.

Первое правило безопасности в данном случае – бдительность, причем решительно во всех областях нашей жизни. И начать придется, похоже, с собственного дома и семьи. Знаете ли вы, с кем общается ваш ребенок, с кем он проводит свободное время? Какие группы в социальных сетях он просматривает чаще обычного? На фоне общепринятых рассуждений о свободе выбора и невмешательстве в личные дела подростков эти вопросы звучат, казалось бы, странно. Однако на деле это не так.

Радикалы

Экстремистских организаций, стремящихся стать властителями душ и умов современной молодежи, сегодня достаточно много. И нужно понимать, что экстремизм от терроризма отделяет полшага. Основной пример – запрещенная в России группировка «Исламское государство». Несмотря на все запреты, деятельность ее вербовщиков на просторах сети Интернет продолжается по сей день, и даже становится активнее по мере того, как эта террористическая организация теряет свои позиции в реальной жизни. Ее агенты хорошо подготовлены как психологи, убедительны в дискуссиях. Попасть под влияние уверенного в себе, аргументированно и доброжелательно общающегося взрослого человека для юноши или девушки не так уж и сложно. В результате – немалый список молодых людей, которых удалось остановить вовремя, и еще больший – тех, кто так и сгинул безвестно, отправившись своим ходом в один из лагерей террористов. Внезапный интерес к восточной культуре и исламу, появление ранее не свойственных подростку привычек должны сразу же насторожить родителей.

Криминал

Не меньшую опасность представляет собой набирающее силу в регионах России неформальное объединение банд, состоящих из несовершеннолетних – подростков, юношей и девушек – под названием «АУЕ» – «арестантский уклад един». Деятельность этого движения – это не просто новая волна романтизации «блатного» образа жизни, а целенаправленная работа по вовлечению молодежи в криминальную и в том числе экстремистскую деятельность. Здесь уже в ходу не Интернет, а более чем прямолинейная вербовка в офлайне. Впрочем, не менее эффективная. Подростку могут предложить помощь в решении материальных или личных проблем, после чего он становится «должен» своим «благодетелям» и уже не может избежать внедрения в банду.

И основной совет при малейших подозрениях, что ваш ребёнок находится под негативным посторонним влиянием, следует сообщить об этом по телефону доверия, указанному на сайте ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти: 8 (812) 573-21-81.

Будь внимателен

При нынешней ситуации в обществе приходится быть внимательнее и вне дома. Новые жильцы, появившиеся в квартире рядом, это, конечно, еще не повод для беспокойства. Но если они необычно многочисленны, странно выглядят, постоянно меняются, вносят и выносят тщательно упакованные крупногабаритные предметы, если на лестнице стало пахнуть чем-то странным – это уже повод забеспокоиться. Есть немалая вероятность, что по соседству с вами появилась в лучшем случае «резиновая квартирка», служащая общежитием для незаконных мигрантов, а в худшем – что-нибудь по-настоящему страшное, от наркопритона до логова террористов.

Первое, конечно, вероятнее: по словам представителя миграционного главка МВД Юрия Конобеевского, в 2018 году было выявлено почти 70 000 обитателей «резиновых квартирок». Но раз уж мы говорим об осторожности, предполагать следует худшее, и также набрать телефон доверия ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – 8 (812) 573-21-81, либо телефон дежурной части УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – 8 (812) 438-71-10.

Пытаться самим разбираться со странными соседями не стоит – пусть этим займутся специалисты. И не нужно считать, что желание поделиться своими подозрениями с правоохранительными органами – это что-то постыдное, донос или кляуза. К сожалению, мы живем в такое неуютное время, когда осторожность и бдительность становятся одним из условий выживания, поэтому всегда лучше «перестраховаться».

Антон РЯБИНИН