Школьные активисты из Всеволожского района отправились в познавательное путешествие по Крыму

Старшеклассники из 15 учебных учреждений Всеволожского района – самые активные представители школьного самоуправления – посещают Республику Крым для обмена опытом.

В минувший четверг, 13 июня, с активистами Всеволожского района встретился председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Мероприятие прошло на базе Научненской средней общеобразовательной школы Бахчисарайского района.

Глава крымского парламента рассказал участникам встречи об истории развития полуострова, становлении республики, политико-правовых основах вхождения Крыма в состав Российской Федерации, а также о преобразованиях, которые произошли за минувшие пять лет.

В свою очередь ребята рассказали о работе в самоуправлении, поделились впечатлениями от пребывания на полуострове, рассказали о памятниках истории и культуры, которые уже удалось посетить за минувшие несколько дней. На школьников произвел впечатление город-герой Севастополь, Крымская астрофизическая обсерватория, неизгладимый след оставило посещение Мемориального комплекса «Концлагерь «Красный», расположенного в Симферопольском районе.

Владимир Константинов вручил школьникам авторские экземпляры книг, а руководитель делегации Всеволожского района – директор Дворца детского (юношеского) творчества Александр Моржинский рассказал принимающей стороне о деятельности Дворца и вручил главе парламента Крыма бейсболку и футболку с символикой района и сувенирную продукцию с видами Всеволожского района.

Встреча была организована в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Ленинградской областью и Республикой Крым.