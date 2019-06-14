Ожидание дольщиков «Радужного» близится к концу

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский 13 июня с рабочим визитом посетил микрорайон Южный. На площадке недостроенного жилого комплекса «Радужный» он встретился с Дмитрием Альховым – руководителем строительной организации, взявшейся за достройку корпусов 6.1 и 6.6.

– Мы очень хотим, чтобы название «Радужный» было не просто словом, а характеризовало бы общее впечатление от этого места. Наша цель заключается в том, чтобы создать все условия для людей, которые здесь будут жить. Им должно быть комфортно, – отметил Андрей Низовский.

Как рассказал Дмитрий Альхов, для окончательной достройки двух зданий и благоустройства прилегающей территории необходимо порядка 70 – 90 миллионов рублей. В корпусе 6.1 уже завершены все работы, включая монтаж лифтового оборудования, установку пожарной сигнализации и отделку мест общего пользования. Также устранены замечания Госстройнадзора, что позволит официально ввести корпус в эксплуатацию до конца июля. По корпусу 6.6 предстоит выполнить значительно больше работ, однако строительная организация намерена завершить их уже к осени нынешнего года.

Фото со страницы Андрея Низовского «ВКонтакте»