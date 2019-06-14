На лицейском стадионе состязались летние лагеря

На стадионе Всеволожского лицея № 1 сегодня было по-летнему красочно и весело – здесь в рамках Года здорового образа жизни проходила Спартакиада детских лагерей дневного пребывания, посвященная Всероссийскому олимпийскому дню.

В состав команды входили мальчики и девочки от 7 до 10 лет, не имеющие специальной спортивной подготовки. Каждый участник мог попробовать силы в разных видах соревнований. На состязания приехали педагоги и школьники из образовательных организаций нескольких муниципальных образований Всеволожского района.

Спартакиада началась с веселой разминки, которую под музыку провела мастер спорта по художественной гимнастике Светлана Никитина, учитель физкультуры Лицея № 1. Ей помогали аниматоры в образах героев мультфильма «Лентяево». Спортакус и Стефани не только активно развлекали ребят, но и проводили викторину на тему «Олимпиада».

Программа спартакиады была разнообразной. После разминки участники рассеялись по всему стадиону, празднично украшенному воздушными шарами, и под руководством тренеров приступили к поэтапному выполнению заданий. В то время как одни участвовали в эстафете «Веселые старты» с обручами, мячами и скакалками, другие пробовали выполнять нормативы ГТО под руководством директора Всеволожского центра тестирования физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» Юлии Кургузкиной, а третьи отвечали на вопросы Олимпийской викторины.

Победители и призёры спартакиады были награждены кубками, медалями и грамотами.

Традиционное массовое спортивное мероприятие с большим числом участников и болельщиков было организовано отделом физической культуры и спорта администрации Всеволожского района (куратор спартакиады – главный специалист Елена Чиженко).

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА