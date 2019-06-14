Во Всеволожске чествовали медицинских работников

Праздник в честь Дня медицинского работника прошел сегодня в гостеприимных стенах КДЦ «Южный». Представителей медицинского сообщества, лучших из лучших, чествовали высокие гости.

С приветственным словом к собравшимся обратился глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский:

– Сегодня врачи, медицинские сестры, фельдшеры, фармацевты и все те, кто стоит на страже нашего здоровья, принимают заслуженные поздравления и слова искренней благодарности. В системе здравоохранения Всеволожского района трудятся высококлассные специалисты, опытные, преданные своему делу люди. Многие отмечены государственными наградами, имеют ученую степень и звание. Позвольте высказать вам слова признательности за такой нелегкий и нужный труд. Профессия медицинского работника не знает праздников и выходных, требует большого терпения, мужества и душевной чуткости. Спасибо вам за ваше бескорыстие, выдержку и высочайший профессионализм – качества, которыми всегда отличались медицинские работники нашего района.

Со словами благодарности и поздравлением ко всеволожскому медицинскому сообществу обратился заместитель председателя комитета по здравоохранению Ленинградской области Алексей Вальденберг:

– Вашим рукам доверено самое ценное – жизнь и здоровье граждан. Поэтому развитие здравоохранения всегда было и остается одной из приоритетных социальных задач, стоящих перед правительством региона. Благодаря тесному взаимодействию федеральных, региональных и муниципальных органов власти за последние годы удалось существенно модернизировать материально-техническую базу системы областного здравоохранения, сделать доступными для населения Ленобласти самые передовые методы профилактики и лечения заболеваний, улучшить материальное положение медицинских работников. И флагманом здесь выступает Всеволожская межрайонная клиническая больница – с чем я вас и поздравляю! Желаю вам доброго здоровья, неиссякаемых сил и энергии в достижении поставленных целей, душевного равновесия и гармонии. Пусть никогда не покидают вас оптимизм, доброта и терпение!

Районных медиков также поздравили представители депутатов областного ЗакСа, Ленинградской областной ветеранской организации «Защитники Отечества», главы городских и сельских поселений.

Завершил праздник замечательный концерт.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА