На территории Института физиологии им. И.П. Павлова в Колтушах обновляют яблоневый сад

Вчера, в День России, – что символично – прошла акция обновления старинного яблоневого сада, заложенного еще основателем Института физиологии академиком И.П. Павловым в Колтушах.

В совместной акции приняли участие спонсоры мероприятия – ПАО «Банк Санкт-Петербург», руководство которого первым откликнулось на зов о помощи. Кроме того, самое активное участие в посадке молодых деревьев приняли сотрудники Научно-опытной станции «Отрадное» ботанического института им. Комарова РАН – одного из старейших научных учреждений России, сами «физиологи» и, конечно, неравнодушные местные жители.

Директор Института физиологии им. И.П. Павлова РАН Людмила Филаретова тепло поблагодарила всех собравшихся в этот выходной день. В короткой вступительной речи Лариса Андреева, руководитель Музея И.П. Павлова, пояснила, почему нужно спасать «академический» сад. Кроме того что многие деревья посадил непосредственно Павлов, более 80 лет сад был не только украшением расположенного здесь же научного городка, но и служил вполне утилитарным целям.

Фрукты и ягоды шли в столовую для сотрудников. Яблоки сушили, из них делали компоты и варенье, с ними пекли пироги. А зимой в сушеном виде фрукты из Павловского сада обогащали рацион обезьян и других лабораторных животных. В годы Великой Отечественной войны сад играл особую роль – ведь в Колтушах располагались два военных госпиталя. В суровые блокадные дни раненым солдатам плоды Павловского сада помогали быстрее восстанавливать здоровье, обеспечивая необходимыми витаминами. Свежие яблоки радовали и ребятишек, эвакуированных из осажденного Ленинграда, – они жили в детском доме как раз на берегу Колтушского озера. И в послевоенные годы сад не утратил своей значимости. В яркие весенние дни он до сих пор радует сотрудников института, местных жителей и многочисленных гостей «столицы условных рефлексов» – а именно так одно время называли Колтуши, – бело-розовой кипенью цветущих яблонь.

Но время безжалостно – даже к деревьям. Со временем много плодоносящих яблонь погибло, много «одичало», много нуждается в «лечении» – грамотной обрезке, пломбировании образовавшихся дупел и других лечебных действиях. По словам агронома ботанического института им. Комарова Льва Трофимчука, сад спасти можно, нашлись бы только бы средства. Вчера были высажены около 18 яблонь и несколько грушевых деревьев. Среди высаженных яблоневых деревьев – сорт «Орлик», выведенный еще 60 лет назад

– Если встал вопрос, какую яблоню посадить на своем участке, чтобы долго кушать свежие яблоки, то ответом может стать именно «Орлик», – уверен Лев Трофимчук. – При соблюдении рекомендаций содержания будут удовлетворены все потребности – без больших трудов много плодов высокого качества.

Кроме «Орлика», сад обновили деревьями сорта «Коробочка» и даже экзотической «Китайской пионеркой». Завершилось мероприятие мастер-классом, который провели молодые люди, участники открытого пространства «Простые вещи». Под руководством своих наставников и волонтеров люди с ментальными расстройствами с большим успехом продемонстрировали технику печати на ткани – никто не ушел без подарка.

Прошедшая акция – лишь начальный этап обновления исторического яблоневого сада. В институте ждут спонсоров и просто неравнодушных людей, которым небезразлична судьба Павловских Колтушей. Напомним, что парк и сад открыты для всех желающих, там оборудованы беговые дорожки, а в зимнее время действует освещенная лыжная трасса. Сотрудники института очень надеются, что местные жители и гости будут не только любоваться Павловскими Колтушами, но и присматривать за молодыми яблоньками.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

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