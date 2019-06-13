Всеволожск претендует на звание столицы Ленобласти

Итоги конкурса будут объявлены губернатором 47-го региона Александром Дрозденко на праздновании Дня Ленинградской области в Бокситогорске.

Областная комиссия во главе с вице-губернатором по внутренней политике Сергеем Перминовым рассмотрела заявки от Всеволожского (с презентацией по Всеволожску), Кингисеппского (Ивангород), Лужского (Луга), Тосненского (Тосно) районов и Сосновоборского городского округа (Сосновый Бор).

Напомним, конкурс «Столица Ленинградской области» проводится ежегодно среди муниципальных районов (городского округа). Традиционно победитель конкурса получает дополнительное финансирование на подготовку мероприятий.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива