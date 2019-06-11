Путепровод в Мяглово попал в региональную программу ремонта

В Ленобласти начался ремонт мостовых переходов. Всего будет отремонтировано десять, в том числе переход на дороге «Мяглово – Кузьминки» во Всеволожском районе. Общая стоимость ремонтов составит почти 200 млн рублей.

В Приозерском районе отремонтируют мост через ручей на трассе «Торфяное – Отрадное – Заостровье», в Гатчинском районе на дороге «Черново – Учхоз» – мост через реку Парица, а в Ломоносовском – мост через реку Шингарку на трассе «Новый Петергоф – Низино – Сашино». В Выборгском районе обновят асфальтовое покрытие на путепроводе у дороги «Высокое – Синицыно».

В Бокситогорском районе обновятся мосты через Воложбу и Обломну, в Кингисеппском районе – переход через речку Сума у деревни Большая Рассия. Мосты через реку Лустовка у подъезда к поселку Лисино-Корпус в Тосненском районе и через реку Явосьма в Тихвинском также попали в региональную программу ремонта.

В 47-м регионе в этом году ремонт участков дорог проходит в 13 районах.