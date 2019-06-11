На КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе устранят колейность

На участке от транспортной развязки КАД на пересечении с Колтушским шоссе до транспортной развязки КАД на пересечении с Мурманским шоссе будут перекрыты две полосы движения. Ограничение связано с устранением колейности на четвертой полосе.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 12 по 16 июня будут перекрыты третья и четвертая полосы, по первой и второй полосам скорость движения ограничат до 50 км/ч. Работы будут вестись в круглосуточном режиме.