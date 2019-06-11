Всеволожских малышей ждут на «Параде колясок»

На Юбилейной площади 7 июля пройдет VI Открытый фестиваль карнавального семейного шоу «Парад колясок во Всеволожске».

К участию приглашаются самые творческие и креативные семьи. Прием заявок будет проходить до 30 июня.

Тема фестиваля «Мир театра». Участники должны отразить в работах тему театра – опера, балет, марионетки, декорации, кукольный театр и т.д.

На выбор предлагается несколько номинаций: «Чудо-коляска» (оформляются коляски-люльки или прогулочные коляски по основной теме фестиваля); «Кукольный мир» (украшаются коляски для кукол по основной теме фестиваля); «Маленький водитель» (украшаются детские велосипеды и самокаты по основной теме фестиваля).

Положение и форма заявки для участия в конкурсе размещены на официальном сайте Всеволожского центра культуры и досуга – ВЦКД.РФ, в социальной сети «ВКонтакте» – https://vk.com/vsevparad. Телефон 8 (813-70) 23-633.

Фото Антона КРУПНОВА из архива