В гости к Олениным съехались творческие коллективы со всей России

В минувшее воскресенье, 9 июня, несмотря на ненастную погоду, в Музее-усадьбе «Приютино» в четырнадцатый раз прошел Фестиваль национальных культур «В гостях у Олениных». Его девиз остается неизменным – «Все флаги в гости к нам».

Открывая фестиваль, начальник отдела культуры администрации Всеволожского района Наталья Краскова пожелала гостям и участникам праздника хорошего настроения:

– Мы гордимся, что на нашей земле творили и отдыхали величайшие деятели культуры. Семейство Олениных собирало вокруг себя людей разных национальностей, подчеркивая связь между народами.

Она отметила, что на фестиваль приезжают творческие коллективы из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Республик Марий Эл, Бурятии, Беларуси, чтобы продемонстрировать свое дружеское рукопожатие.

Участники праздника представили танцевальные номера и песенные композиции, отражающие их национальную культуру. К Году театра в России и к 220-летию А.С. Пушкина в господском доме Музея-усадьбы «Приютино» Всеволожский народный театр показал спектакль «Граф Нулин». Гости фестиваля водили хороводы, сражались на мечах и пытались перепрыгнуть бревно на ходулях.

Фото Антона ЛЯПИНА