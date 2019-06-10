Во Всеволожске отметят День России

На Юбилейной площади города Всеволожска 12 июня с 12.00 до 17.00 пройдет праздничное мероприятие, посвященное Дню России.

В программе праздника: вручение паспортов гражданам, достигшим возраста 14 лет; «Парад дружбы народов» с участием представителей национальных автономий и диаспор; профориентационный семейный квест «Я инженер!» федеральной сети детских технопарков «Кванториум»; флешмоб «Триколор руками молодежи»; фестиваль творчества «Россия – Родина моя» с участием детских и взрослых самодеятельных коллективов и театральных студий; праздничная концертная программа с участием театра-песни «Ясные ночи», шоу-группы «Невада», хореографического ансамбля песни и танца «Огни города»; выставка-продажа мастеров народных ремесел и промыслов, сувенирной продукции с символикой Российской Федерации.

В течение всего дня на Юбилейной площади работает Ярмарка промышленных и продовольственных товаров, детские городки-аттракционы, организованы выставки декоративно-прикладного творчества и национальных культур.

Кроме того, в течение всего дня в КДЦ «Южный» и во Всеволожском центр культуры и досуга будут показывать мультфильмы о разных регионах, городах и народностях России – «Мы живем в России».

Фото Антона ЛЯПИНА из архива