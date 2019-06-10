Александр Дрозденко добавил адреналина выпускникам всеволожского Мультицентра

Сегодня, 10 июня, 69 выпускников Мультицентра социальной и трудовой интеграции во Всеволожске получили свидетельства о присвоении профессии.

Учащиеся прошли подготовку по специальностям: оператор стиральных машин, кухонный рабочий, пекарь, специалист по бересте, керамике, лозе. Ребят поздравил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он преподнес выпускникам оригинальный подарок: возможность покататься на мотоцикле. Сам глава региона приехал во главе колонны байкеров.

– Хочу представить ребят из мотоклуба «Дом», – обратился к выпускникам Александр Дрозденко. – Они не просто байкеры, а мотоциклисты, которые принимают участие в важных мероприятиях и опекают ветеранов. В этом году мы вместе с ними уже побывали в Крыму, став участниками акции, посвященной Великой Победе. А теперь, ребята, можете сфотографироваться и «пощупать» железных коней.

– Круто! – говорит воспитанник Мультицентра Альберт. – Такого шоу я никогда не видел. Это просто класс.

Сегодня среди востребованных профессий Мультицентра – специалисты по клинингу, а также мастера по бересте и гончарному искусству. Не секрет, что Мультицентр даёт возможность не только обучиться профессии, но и научиться жить в социальной среде. Здесь нет нянь, ребята начинают жить в социуме самостоятельно и обслуживать себя. Это очень важно.

Отметим, что благодаря этому уникальному учебному заведению многие ребята становятся настоящими профи. Всего за несколько лет работы учреждение окончили более 538 ребят, из них 179 трудоустроены.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА