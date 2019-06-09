«Сирень победы» – в Коккорево

Вроде бы сирень и война – это два несовместимых слова. Сирень – удивительное по красоте, нежное, ароматное растение. И мы не задумываемся, что оно имеет богатую историю и глубокое символичное значение. Весной 1945 года была погода, очень благоприятная для сирени. Улицы европейских городов тонули в сиреневом цвете. В Европе климат – более тёплый, и цветы распускаются уже в начале мая. Наших солдат в большинстве освобождённых городов встречали с благодарностью. Женщины кидали им цветы, и это были веточки пахучей сирени. Свидетели тех лет уверяют, что для них её запах – это запах победы.

В то время в Европе хорошо известна была «сирень венгерская», «немецкая», «китайская». Но понятия «русская сирень» не существовало. Хотя в Советском Союзе уже сложилась лучшая селекционная школа в мире. И наши селекционеры перед войной поставили цель – вывести свои сорта. Среди этих селекционеров нужно особо выделить Николая Вехова и Леонида Колесникова. Николай Кузьмич Вехов был родом из волжских крестьян, рано остался сиротой, но ещё до революции сумел поступить в Московский сельскохозяйственный институт. В 40­-е годы XX века занялся разведением этого кустарника и выпустил книгу «Сирень», которой сейчас пользуются все цветоводы мира. Тогда же получил звание профессора сельскохозяйственных наук.

Леонид Алексеевич Колесников – напротив, родом из богатой купеческой семьи, но профессионального образования в области сельского хозяйства не получил. Просто он очень любил цветы. Во время Первой мировой войны служил шофёром и, проезжая мимо брошенных дворянских усадеб, выкапывал саженцы сирени. В основном это были французские сорта, когда-то закупленные дворянами. Французы называли свои сорта необычно: «Маршал Жан Ланн», «Поль Тирион» и т.д. У Леонида Колесникова в Москве был собственный сад, где в конце концов собралось 100 саженцев. Он стал общаться со знаменитыми селекционерами того времени и, пользуясь их советами, сам занялся селекцией. Николай Вехов и Леонид Колесников считали, что у каждого сорта должно быть своё, особое, предназначение. И они очень внимательно подходили к названиям новых сортов.

Леонид Колесников прервал свою работу из-за Великой Отечественной войны. На фронте он был контужен, и в 1943 году его комиссовали. Он вернулся в московский сад, где продолжали цвести новые сорта сирени. Война произвела на Л. Колесникова такое глубокое впечатление, что из этих сортов он создал «военную серию». В числе первых он создал сорт «Зоя Космодемьянская» (год создания – 1943). Следующий сорт – «Весна 1942 года».

Создание «военной серии» продолжилось после окончания войны. Леониду Колесникову – первому в СССР – пришла в голову мысль называть цветы в честь маршалов Великой Отечественной. Так появился сорт сирени «Маршал Жуков», «Маршал Василевский» и другие. А ещё Л. Колесниковым была создана сирень «Синенький скромный платочек», «Валентина Гризодубова», «Галина Уланова». Всего он создал 300 новых сортов, получил за это Сталинскую премию, но самым главным результатом стало то, что в мировых каталогах появилось понятие «русская сирень». И это была ещё одна наша победа. Колин Чепмэн – вице-президент Международного общества сирени (Великобритания) – как-то сказал: «И если в Раю есть сирень, то это – сирень «Красавица Москвы». Этот сорт, созданный Л. Колесниковым, считается одним из самых популярных в мире.

Сирень Л. Колесникова бережно хранится в США, в Лондоне, в Канаде. Вообще-то он мечтал засадить ею весь мир. Это благодаря Л. Колесникову в Москве появился Сиреневый бульвар, так как на этом месте он вместе со школьниками посадил много саженцев. Кстати, свои саженцы он никогда не продавал, а только дарил: юннатским кружкам, домам культуры. Гражданскому подвигу Леонида Колесникова посвящена повесть Юрия Трифонова «Долгое прощание». В наши дни Татьяна Владимировна Полякова написала про него книгу «История русской сирени». Но, к сожалению, из 300 сортов, которые создал Леонид Колесников, до наших дней дошло только 50. Многие из них – в редких экземплярах. Говорят, что сорт сирени «Генерал Панфилов» есть только в Алма-Ате. А сорт «Марина Раскова» – в мужском монастыре под Брянском. Сейчас коллекцию Л. Колесникова пытаются восстановить в питомниках, используя генно-модифицированный способ.

Сирень может прожить до 100 лет, но для того, чтобы создать новый сорт, необходимо 10 лет работы. А потом ещё 5 лет уходит на разведение саженцев.

Чем отличается каждый новый сорт от другого – могут определить только специалисты-сиреневоды. При этом они учитывают цвет и форму цветков, форму и плотность кисти. Например, сирень «Защитникам Бреста» (её создали в Беларуси) – белая, махровая, а продолжительность цветения её доходит до трёх недель. Как известно, герои Брестской крепости держались очень долго. Можно остановить наше внимание на «авиационной серии»: это «Капитан Гастелло», «Алексей Маресьев», «Полина Осипенко» и другие. Специалисты отмечают, что у них цветочки немного закручены в сторону и по форме напоминают пропеллер самолёта.

В наши дни москвичи – кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Аладин и вице-президент Международного общества сирени по Европе и Азии Татьяна Полякова – создали творческую группу «Русская сирень», которая в сложных условиях продолжает селекционную работу. Муж, жена и дочь Аладины начали с создания сорта «День Победы» (пурпурного цвета). Семья Аладиных и Т. Полякова много работала для того, чтобы создать так называемую «ленинградскую серию». Это: «Говорит Ленинград», «Ольга Берггольц», «Ленинградская симфония». Специалисты отмечают, что цветочки у этих сортов напоминают миниатюрный громкоговоритель. На подходе – сорт «Дорога жизни», где на каждом белом цветочке можно увидеть две тёмные полоски. Это как след от полозьев шин на белом снегу. Пока данные сорта есть только у коллекционеров, но вскоре их собираются посадить в Санкт-Петербурге: возле Дома радио или на Манежной площади.

В начале перестройки селекционная работа в нашей стране пришла в упадок. О том, что сирень может быть живым памятником защитникам Отечества, забыли. Об этом решила напомнить Татьяна Полякова. В 2002 году она впервые провела в Москве акцию по высадке саженцев «Сирень победы». Уже в 2005 году на 9 Мая к ней присоединились школьники, их называли «цветочные дружины». В 2018 году в Москве в акции «Сирень победы» приняло участие 2,5 тысячи человек. К ней присоединились во многих городах России, и даже – в сёлах. И не только в России, а во многих странах мира, например в Беларуси.

Наши «цветочные дружины» посадили сорт «Маршал Конев» в Праге у памятника маршалу И.С. Коневу. В Испании, на могиле Гарсиа Лорки, «цветочные дружины» посадили сорт «Федерико Гарсиа Лорка». Сирень «Алёша» (с крупными красными цветами) высажена возле памятника русскому солдату в Пловдиве (Болгария). В Германии, на Зееловских высотах, международный проект «Сирень победы» стартовал 17 апреля 2011 года.

За эти годы в одной только Москве было посажено более 2 000 кустов коллекционной сирени, а в Санкт-Петербурге – более 1 000. В 2015 году высажено около 300 кустов сорта «Защитники Бреста» в нашем Приморском парке Победы. Кроме того, в Петергофе, на Ольгином острове, посажен сорт «Оля» (нежно-лиловые цветы с серебряным отливом).

И вот эта международная акция добралась до нашего района. Она стартовала 8 мая 2019 года. Правда, назвали её отдельно – акция «Дорога жизни». Для начала выбрали единственное подлинное здание, которое играло большое значение в работе Дороги жизни и полностью сохранилось до наших дней. Это – деревянный штаб ледовой трассы Дороги жизни, который находится в деревне Коккорево Всеволожского района. Сейчас там – Народный музей «Дороги жизни». 8 мая возле этого музея были посажены уже выросшие до больших размеров кусты трёх сортов из «военной серии».

Первый сорт – «Русская песня». Его создал Николай Вехов. Наверное, не стоит объяснять, какую роль играла русская песня на фронтах войны. Вторая сирень – «Знамя Ленина». Это – красные, «полыхающие» цветки сирени с фиолетовым оттенком. Она тоже имеет отношение к военной тематике. Ведь наши предки шли в бой под алым стягом. Этот сорт создал Леонид Колесников в 1936 году, и у него – очень хорошие характеристики, ибо такое название Леонид Колесников мог дать только выдающемуся растению.

Третий сорт сирени, посаженный у музея в Коккорево, – «Алексей Маресьев». Это – своеобразный памятник всем лётчикам, сражавшимся на Дороге жизни. Алексей Маресьев получил тяжёлое ранение в 1942 году. Когда проходила очередная операция по освобождению Ленинграда от блокады, в соседней с нами Новгородской области был создан Демянский котёл. Самолёт А. Маресьева был сбит в бою над Демянским котлом, так что имя этого Героя Советского Союза имеет отношение к боям под Ленинградом. 18 суток он зимой по лесу пробирался к своим, отморозил ноги. Но после этого продолжил летать с протезами и сбивать фашистские самолёты.

В акции по высадке сирени у Народного музея в Коккорево приняли участие местные жители: Тамара Павловна Красовская, Нина Ивановна Федосеева, Евгений Иванович Федосеев, Октябрина Ефимовна Сазонова, Людмила Ивановна Гоз, Ираида Фёдоровна Порыбина, Антон Сергеевич Ермолаев. Высаживая сирень у Народного музея, они хотели сказать огромное спасибо всем, кто принес нам Великую Победу.

– Мы надеемся, что к 75-летию Великой Победы мы продолжим акцию «Дорога жизни» (в рамках Международного движения «Сирень победы») и посадим в Осиновце, на территории филиала Центрального военно-морского музея – Музея «Дорога жизни» сорта сирени «Маршал Говоров», «Ленинградская симфония» и «Дорога жизни», – говорит дежурная по сирени в Санкт-Петербурге Татьяна Сапожкова. Она, кстати, обладает самой большой коллекцией сирени в Северной столице.

Начиная с 8 мая жители деревни Коккорево каждый день, проходя мимо Народного музея, заглядывали: когда же сирень-памятник зацветёт пышным цветом? И вот это произошло!

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из архива Антона ЕРМОЛАЕВА