Ленинградская область вошла в десятку субъектов с наилучшим инвестиционным климатом

В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России Ленинградская область заняла девятое место.

Кроме того, 47-й регион вошел в десятку лидеров роста по итогам прошлого года.

– Наша команда совместно с Агентством стратегических инициатив ознакомилась с лучшими практиками регионов и применила их в Ленинградской области. В прошлом году мы заняли 12-е место и в этом году впервые в истории региона заняли девятое место. Нам есть над чем работать, есть к чему стремиться и шаг за шагом двигаться к амбициозной задаче – попасть в тройку лидеров рейтинга, – заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе Петербургского международного экономического форума.