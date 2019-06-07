Движение грузовиков по Большом Обуховскому мосту ограничено на полгода
На полгода введено ограничение для движения грузовых транспортных средств по первой и второй полосам на вантовом мосту через Неву. Кроме того, скоростной режим ограничен до 70 км/ч по всем четырём полосам.
Решение принято после осмотра деформационного шва, в ходе которого были обнаружены дефекты, требующие немедленного устранения.
Ограничение вводится до полной замены шва в сентябре – ноябре этого года.
– Представителями эксплуатирующей организации будет осуществляться постоянный мониторинг технического состояния деформационного шва до окончания работ по восстановлению, – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.