Движение грузовиков по Большом Обуховскому мосту ограничено на полгода

На полгода введено ограничение для движения грузовых транспортных средств по первой и второй полосам на вантовом мосту через Неву. Кроме того, скоростной режим ограничен до 70 км/ч по всем четырём полосам.

Решение принято после осмотра деформационного шва, в ходе которого были обнаружены дефекты, требующие немедленного устранения.

Ограничение вводится до полной замены шва в сентябре – ноябре этого года.

– Представителями эксплуатирующей организации будет осуществляться постоянный мониторинг технического состояния деформационного шва до окончания работ по восстановлению, – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.