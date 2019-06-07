Всеволожская городская прокуратура проведет горячую линию

С 10 по 14 июня Всеволожская городская прокуратура проводит горячую линию по фактам организации незаконной игорной деятельности на территории Всеволожского района.

Сообщить о фактах незаконной организации игорных клубов, подпольных казино и размещении игровых автоматов на территории Всеволожского района граждане могут по телефонам: 8 (812) 456-36-04, 8 (812) 456-36-06, 8 (812) 456-36-10.

Позвонить на горячую линию может каждый, кто владеет информацией о фактах незаконного проведения азартных игр на территории района. Обращения принимаются в том числе анонимно.

Звонки принимаются работниками Всеволожской городской прокуратуры: пн.–чт. с 09.00 до 18.00, пт. с 09.00 до 16.45.