Благоустроить станцию Бернгардовка решили вместе

На благоустройство территории возле железнодорожной станции Бернгардовка из бюджета Всеволожского района будет выделено 6,5 млн рублей. Решение об этом приняли жители Всеволожска – участники проекта партиципаторного бюджетирования «Решаем вместе!»

Значительная сумма средств будет направлена на благоустройство благодаря активности граждан, которые стали непосредственными участниками бюджетного процесса и сами решили, на какие нужды необходимо направить деньги бюджета. Теперь администрация района должна представить проект благоустройства территории и уже в этом году приступить к работе.

Глава администрации Андрей Низовский призвал собственников торговых объектов, расположенных возле станции, также включиться в процесс приведения территории в порядок.

– Вопрос благоустройства осложняется тем, что участки и строения возле станции находятся в частной собственности, и мы не имеем права на них проводить работы. Логично предложить вам потратить свои средства в границах вашего землеотвода и привести фасады и входы в надлежащее состояние. Это нужно нам с вами, и это нужно сделать на благо города, – сказал Андрей Низовский, обращаясь к предпринимателям.