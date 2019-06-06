Соглашение о строительстве хаба в Девяткино закрепили на ПМЭФ

Глава 47-го региона Александр Дрозденко и президент компании ООО «Гатчинапассажиравтотранс» Леонид Бондаренко подписали соглашение о сотрудничестве при реализации проекта транспортно-пересадочного узла в Девяткино в рамках Петербургского международного экономического форума.

По словам Александра Дрозденко, строительство хаба станет решением не только для жителей агломерации, районов Мурино и Новое Девяткино, проект имеет международное, межрегиональное и областное значение.

Ленинградская область предоставит инвестору земельный участок для размещения хаба и торгово-развлекательного центра. Проект планируется завершить в 2021–2022 годах.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти