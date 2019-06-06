Непростой разговор с жителями Рахьинского поселения

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский 5 июня встретился с общественностью Рахьинского городского поселения. На вопросы населения вместе с ним отвечали руководители местной исполнительной и представительной власти – Виталий Воробей и Александр Дубинин. Правительство Ленинградской области представлял консультант комитета по местному самоуправлению Игорь Карпенко.

Непростой разговор с жителями продолжался два часа, но и этого времени не хватило, чтобы высказаться всем желающим. Вопросы в письменном виде были направлены в президиум. Кроме того, жители поселения передали Андрею Низовскому несколько коллективных обращений.

На фоне стремительно развивающихся муниципальных образований Всеволожского района Рахья заметно проигрывает. Долги копились годами. Отсутствие средств, по словам главы администрации муниципального образования, – главная причина хронических проблем поселения.

Диалог власти с жителями начался с разговора о земле, точнее, с реализации в поселении областного закона № 105. После этого обрушился целый шквал критических выступлений. Удручающее состояние дорог во всех населенных пунктах муниципального образования, коммунально-бытовые проблемы, особенно в системе водоснабжения и канализации, необходимость благоустройства территорий, отсутствие детских площадок и спортивных объектов – этими проблемами не исчерпывается перечень вопросов, поставленных перед руководителями поселения и района на встрече.

К главе администрации района вопросов было немного, все обращения граждан относились в основном к компетенции первого уровня власти. Тем не менее, Андрей Низовский принял активное участие в обсуждении проблем и предложил помощь района в решении некоторых из них. Кроме того, была озвучена сумма – 21 миллион рублей, которую администрация района в 2019 году выделила Рахьинскому поселению на сферу образования.

Подробности встречи в Рахьинском Доме культуры читайте в одном из ближайших номеров газеты «Всеволожские вести».

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА