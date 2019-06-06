На встречу Си Цзиньпиня в аэропорт Пулково отправился Александр Дрозденко
По поручению Президента РФ Владимира Путина сегодня, 6 июня, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретил главу Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня в аэропорту Пулково.
Об этом глава 47-го региона написал в своей группе «ВКонтакте» и «Инстаграме». Отметим, что высокопоставленный гость из КНР прибыл в Санкт-Петербург для участия в Международном экономическом форуме.
– Ленинградская область динамично развивается и входит в десятку перспективных региональных экономик, – заявил Александр Дрозденко. – Мы активно сотрудничаем с Правительством РФ.
В ходе форума глава региона подписал ряд важных соглашений в сфере экономического развития региона.
Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти