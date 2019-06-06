Автобус № 6 меняет расписание и маршрут

С 10 июня устанавливаются новое расписание и трасса маршрута № 6 «Пл. «Всеволожская» – мкр Южный, ул. Джанкойская».

Дни отправления: ежедневно.

Расписание рейсов:

от пл. «Всеволожская»: 6.20; 6.40; 7.40; 8.00; 9.05; 9.35; 10.35; 12.00; 13.30; 14.00; 15.25; 15.40; 17.00; 17.35; 18.50; 19.05; 20.40.

от ул. Джанкойской: 5.55; 7.00; 7.20; 8.20; 8.45; 9.50; 10.20; 11.20; 12.45; 14.15; 14.55; 16.10; 16.40; 18.00; 18.20; 19.40 в парк; 19.55; 21.25 в парк.

Трасса маршрута:

Туда: пл. «Всеволожская», ул. Социалистическая, ДК, ул. Ленинградская, Всеволожская КМБ, ул. Ленинградская, Администрация, Октябрьское шоссе, ул. Константиновская, Мельничный Ручей, ул. Комсомола, ул. Алексеевская, Торговый пр., ул. Гончарова, ул. Гоголя, пр. Некрасова, пр. Грибоедова, Южное шоссе, ул. Московская, ул. Невская, ул. Джанкойская (мкр Южный).

Обратно: ул. Джанкойская (мкр Южный), ул. Невская, ул. Московская, Южное шоссе, пр. Грибоедова, пр. Некрасова, ул. Гоголя, ул. Гончарова, Торговый пр., ул. Алексеевская, ул. Комсомола, Мельничный Ручей, ул. Константиновская, Октябрьское шоссе, Администрация, ул. Ленинградская, Всеволожская КМБ, ул. Ленинградская, ДК, ул. Социалистическая, пл. «Всеволожская».

Фото Антона КРУПНОВА из архива