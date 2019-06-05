Презентация проекта по раздельному сбору мусора состоялась в Кудровском центре образования № 1

«Сдай батарейку – спаси ежика» – с этого оригинального призыва стартовал сегодня, 5 июня, экоурок для ребят из пришкольного лагеря Кудровского центра образования № 1.

Провела его десятиклассница Валерия Кузнецова. Занимательное мероприятие удалось реализовать в рамках проекта «Наставник 47» комитета по труду и занятости населения Ленинградской области. Благодаря инициативе десятиклассницы в фойе школы появились контейнеры по раздельному сбору мусора.

– Одна батарейка отравляет 20 кв. м земли, – говорит Валерия Кузнецова. – А это среда обитания двух кротов, двух деревьев, одного ежика и нескольких тысяч дождевых червей. Выброшенная батарейка также отравляет 400 литров воды. Представляете, сколько невинных живых существ может пострадать! Поэтому батарейки нужно отправлять в специальные контейнеры, один из них расположен у нас в школе. Благодарю своего наставника, руководителя предприятия лакокрасочных изделий, и Юна Хьяртланда, который поддержал мою инициативу и помог ее реализовать.

– Проект «Наставник 47» помогает вовлечь руководителей органов исполнительной власти, предприятий, деятелей культуры в экологическую деятельность и помочь школьникам и студентам Ленинградской области самоопределиться, – отмечает глава комитета по труду и занятости населения Алексей Брицун. – Всего в программе принимает участие одиннадцать наставников и 34 ребенка, которые реализуют разные интересные проекты. Самое главное – нельзя бояться своих идей, ведь всегда найдется тот, кто поможет реализовать заветную мечту.

– Проект по раздельному сбору мусора – очень важен, – говорит Юн Хьяртланд. – Думаю, что предпринимателям впору прислушиваться к интересным инициативам старшеклассников. Поддержав Викторию Кузнецову, мы сами задумались над раздельным сбором мусора на нашем предприятии.

Ирэн ОВСЕПЯН

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