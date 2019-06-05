Полиция взяла под контроль «Новое Сертолово»

В развивающемся микрорайоне «Новое Сертолово» открылся участковый пункт полиции. Теперь безопасность жителей новостроек будет обеспечивать не только частная охрана, но и участковый оперуполномоченный.

Участковый пункт открылся по адресу: улица Тихвинская, дом 6, корпус 1. Помещение для работы блюстителей правопорядка предоставила на безвозмездной основе компания-застройщик. Теперь жители микрорайона смогут обратиться с вопросами или за помощью к участковому лично – в новом помещении будет идти прием граждан по вторникам и четвергам с 18.00 до 20.00.

Заместитель главы администрации Всеволожского района по безопасности Александр Трофимов поблагодарил застройщика за вклад в обеспечение безопасности микрорайона и отметил, что жители чувствуют себя увереннее, зная, что за порядком следят профессионалы.

Фото Марии ВОРОНИНОЙ